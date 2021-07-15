Число задержанных по подозрению в убийстве президента Гаити возросло до 23

ГАВАНА, 15 июля. /ТАСС/. Власти Гаити задержали еще двоих подозреваемых в убийстве президента страны Жовенеля Моиза. Об этом в среду сообщает полиция страны в Facebook .

"Центральным управлением судебной полиции в связи с расследованием убийства президента республики Жовенеля Моиза арестованы два человека. В присутствии мирового судьи в домах каждого из этих лиц были проведены обыски", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что в их домах обнаружено большое количество огнестрельного оружия.

Ранее правоохранительные органы Гаити сообщали о 21 задержанном подозреваемом - 18 наемниках из Колумбии, двух гражданах США гаитянского происхождения и одном гаитянине. Таким образом, в среду число задержанных достигло 23.

Президент получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных лиц на его резиденцию 7 июля. Во время атаки первая леди страны Мартин Моиз также была ранена, она находится в больнице. Исполняющий обязанности премьер-министра Клод Жозеф призвал население к спокойствию, заверив, что ситуация в области безопасности находится под контролем полиции и вооруженных сил. Совет министров ввел в республике военное положение на 15 дней.