СМИ: израильские военные задержали более 30 активистов ХАМАС на Западном берегу

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 июля. /ТАСС/. Израильские силовики задержали более 30 активистов радикального палестинского движения ХАМАС в ходе рейда к северу от города Рамаллах на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает в четверг газета Times of Israel.

По данным издания, задержания были произведены после того, как студенты палестинского университета Бир-Зейт осуществили визит солидарности в деревню Турмус-Айя, где израильские военные ранее в этом месяце разрушили дом палестинца, подозреваемого в убийстве израильтянина во время атаки с применением огнестрельного оружия на Западном берегу в мае. Газета сообщает, что израильские военные остановили два автобуса, перевозивших порядка 60 студентов, более половины из которых после проверки были задержаны.

"В ходе совместной операции армии, пограничной полиции и Службы общей безопасности (ШАБАК) десятки активистов ХАМАС были задержаны в районе деревни Турмус-Айя к северу от Рамаллаха. Они состояли в ячейке террористической организации ХАМАС университета Бир-Зейт, а некоторые из задержанных принимали непосредственное участие в террористической активности, включая организацию денежных переводов, подстрекательство и организацию деятельности ХАМАС на Западном берегу реки Иордан. Все задержанные переданы подразделениям безопасности для дальнейшего допроса", - сообщила армейская пресс-служба.

2 мая автобусная остановка на перекрестке Тапуах на Западном берегу была обстреляна из движущегося автомобиля. В результате ранения получили трое израильтян, один из них позже умер в больнице. Нападавшему удалось скрыться, но он был задержан военными через несколько дней активных поисков на Западном берегу.