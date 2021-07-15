Пашинян: Баку препятствует началу процесса делимитации армяно-азербайджанской границы

ЕРЕВАН, 15 июля. /ТАСС/. Власти Азербайджана всячески препятствуют началу процесса демаркации и делимитации границы с Арменией. Об этом заявил в четверг на заседании армянского правительства и.о. премьер-министра Никол Пашинян.

"Азербайджан пытается представить, что Армения выступает против и препятствует процессу демаркации и делимитации. На самом деле все наоборот: это Азербайджан против делимитации и демаркации границ, потому что показывает поддельные карты, пытаясь этим обосновать присутствие своих вооруженных сил на суверенной территории Армении, в частности на участке Сотк - Хознавар", - сказал он.

Открытие Зангезурского коридора

Трехсторонняя комиссия Армении, Азербайджана и России, в состав которой входят вице-премьеры стран-участниц, не обсуждает возможность открытия Зангезурского коридора, соединяющего через Сюникскую область основную часть Азербайджана с Нахичеванью, заявил Пашинян.

"Рабочая группа на уровне вице-премьеров РФ, Азербайджана и Армении проводит конструктивную и эффективную работу по открытию региональных коммуникаций. Непонятные заявления Азербайджана о так называемом Зангезурском коридоре не имеют ничего общего с деятельностью рабочей группы. Азербайджан делает такие заявления, чтобы сорвать работу рабочей группы и препятствовать открытию региональных коммуникаций", - заявил он.