МВФ заявил, что Украине нужно добиться дальнейшего прогресса в реализации реформ

ВАШИНГТОН, 15 июля. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) в ближайшей перспективе намерен продолжать обсуждение с Киевом предоставление нового транша. Как заявил в четверг на регулярном брифинге официальный представитель МВФ Джерри Райс, в фонде приветствуют принятие на Украине "законов, которые укрепят судебную систему", однако стране необходимо добиться прогресса в ряде других областей.

"Что касается Украины, мы по-прежнему тесно взаимодействуем с властями [страны] по вопросу реализации мер и реформ, необходимых для продвижения вперед <...>. У нас недавно были очень конструктивные встречи с министром финансов [Украины Сергеем] Марченко. <...> Мы приветствуем недавнее одобрение законов, которые укрепят судебную систему на Украине, но нужно добиться большего прогресса в ряде других областей <...>. Так что наши обсуждения с властями продолжатся в предстоящий период [времени]", - сказал Райс.

МВФ 9 июня 2020 года утвердил новую кредитную программу stand-by на 18 месяцев для Украины в размере порядка $5 млрд. Пока страна получила $2,1 млрд первого транша. В начале апреля советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко заявлял, что Киев планирует достичь договоренности с МВФ о предоставлении новых траншей до конца июля.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что для продолжения сотрудничества с МВФ Украина должна утвердить пакет антикоррупционных законов, завершить реформу службы безопасности, продолжать реформу судебной системы и решить вопрос с продажей земли.