США подтвердили, что готовили в свое время военных Колумбии, напавших на президента Гаити

ВАШИНГТОН, 15 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы США готовили в свое время часть военнослужащих Колумбии, оказавшихся впоследствии причастными к убийству президента Гаити Жовенеля Моиза. Это подтвердило Министерство обороны США.

"Изучение наших баз данных, касающихся подготовки [иностранных военнослужащих], показывает, что небольшое число колумбийских граждан, задержанных в рамках нынешнего расследования, принимало участие в прошлых американских программах обучения, находясь на действительной военной службе в Вооруженных силах Колумбии", - сообщил в четверг ТАСС официальный представитель Пентагона подполковник Кен Хоффман.

По его свидетельству, Минобороны США продолжает проверку обстоятельств дела. Он не уточнил, сколько именно колумбийцев из числа участников нападения на Моиза были подготовлены американскими военными инструкторами. "Наш обзор продолжается. Поэтому у нас в данное время нет дополнительных деталей", - сказал представитель Пентагона.

"Министерство в обычном порядке ведет подготовку тысяч военнослужащих, представляющих государства-партнеры из Южной Америки, Центральной Америки и Карибского региона", - заявил Хоффман. Он заверил, что в ходе этой подготовки обращается внимание на необходимость "уважения прав человека, обеспечения верховенства закона и подчинения вооруженных сил демократически избранному гражданскому руководству" стран.

Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию 7 июля. Огнестрельные ранения также получила его супруга. Исполняющий обязанности премьер-министра Гаити Клод Жозеф призвал население к спокойствию, заверив, что ситуация в области безопасности находится под контролем полиции и вооруженных сил. По подозрению в убийстве Моиза были задержаны 23 человека, включая не менее 18 колумбийцев. Арестованы также двое граждан США гаитянского происхождения.