Китай призвал не политизировать данные ВОЗ по установлению происхождения коронавируса

ПЕКИН, 15 июля. /ТАСС/. Правительство Китая призывает США и другие страны прекратить политизировать и саботировать исследования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по изучению происхождения коронавируса SARS-CoV-2. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении МИД КНР.

"На протяжении определенного времени мы непрерывно наблюдали, как небольшое число государств во главе с США обливали грязью пандемию, стигматизировали вирус и политизировали исследования по поиску следов его происхождения", - отмечается в документе.

"Призываем соответствующие государства прекратить политические манипуляции в отношении исследований по установлению происхождения коронавируса, оставить попытки использовать такую научную работу для того, чтобы переложить вину на кого-либо, перестать умышленно чинить препятствия этим исследованиям. Им необходимо использовать действительно ответственный научный подход, следовать совместно с международным сообществом к победе над пандемией и сделать вклад в защиту здоровья и благополучия людей", - говорится в заявлении.

"Они открыто игнорировали результаты сотрудничества ученых и, исходя из своих личных интересов, не гнушались отказаться от науки и истины. Они публично призывали разведывательные службы провести собственное расследование, не считались с фактами, не брезговали клеветой в адрес Китая и не проявляли желания сотрудничать", - сказано в заявлении китайского внешнеполитического ведомства.

"Такие действия в серьезной степени навредили международному сотрудничеству в рамках совместных исследований по установлению источника происхождения коронавируса, а также создали серьезные препятствия для противодействия всех стран пандемии и спасения жизней, что повсеместно вызывало недовольство и протесты международного сообщества", - говорится в документе.

Второй этап исследования

В четверг генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о том, что организация готовится ко второму этапу изучения происхождения коронавируса SARS-CoV-2 и ожидает прозрачности от властей КНР. Он отметил, что первая фаза столкнулась с определенными проблемами. Одной из них он назвал "доступ к данным, особенно к данным о начале пандемии".

Гебрейесус не исключил, что распространение коронавируса могло быть следствием "чрезвычайного случая в лаборатории". "Чрезвычайные случаи в лабораториях случаются, это обычное явление", - сказал гендиректор, пояснив, что он в курсе этой проблематики, поскольку сам в свое время работал в лаборатории. "Важно проверить, что происходило в наших лабораториях", - констатировал глава ВОЗ, добавив: "Нам нужна непосредственная информация о ситуации в лабораториях до [пандемии]".