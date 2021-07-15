Украинские националисты провели митинг в центре Киева в честь отставки Авакова

КИЕВ, 15 июля. /ТАСС/. Украинские националисты во главе с радикалом и бывшим главой одесской ячейки "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) Сергеем Стерненко жгли файеры возле здания министерства внутренних дел в Киеве, отпраздновав таким образом отставку Арсена Авакова с поста главы МВД.

В акции приняли участие несколько сотен человек, ее транслировало издание "Сегодня". Участники митинга держали флаги Украины, танцевали на проезжей части. Они также попытались пройти ближе к зданию МВД, но их оттеснила полиция.

Стерненко, выступая перед собравшимися, заявил, что считает отставку Авакова победой своих сторонников, а также высказал угрозы в адрес нового главы МВД. По словам радикала, если новый министр "не оправдает доверия", то националисты будут вновь протестовать. На мероприятии по телефонной связи через громкоговоритель выступила и подозреваемая по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлия Кузьменко.

В данный момент участники акции расходятся.

Ранее Рада поддержала поданное в минувший вторник заявление об отставке Авакова. Он занимал должность министра внутренних дел с 27 февраля 2014 года и стал единственным членом правительства, который пришел после смены власти на Украине в 2014 году и не лишился своего поста до настоящего времени. Ему удавалось удерживаться, несмотря на неоднократную смену состава правительства Украины, а также вопреки критике как со стороны участников событий, которые привели к госперевороту на Украине, так и со стороны его противников. Авакову предъявляли претензии из-за неудачной реформы полиции, безуспешности в раскрытии резонансных убийств, а также за преследование оппозиции и националистов.

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский после заявления об отставке Авакова предложил назначить на пост министра внутренних дел главу комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности, депутата от партии "Слуга народа" Дениса Монастырского.