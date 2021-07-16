Reuters: США увеличат присутствие во Флоридском проливе при наплыве мигрантов с Кубы

ТАСС, 16 июля. Соединенные Штаты подготовили план действий на случай чрезвычайной ситуации и могут увеличить свое присутствие во Флоридском проливе, если большое число мигрантов с Кубы попытаются по морю добраться до американской территории на фоне беспорядков на острове. Об этом со ссылкой на чиновника американской администрации сообщило в четверг агентство Reuters.

По его данным, собеседник агентства также обратил внимание на заявление министра внутренней безопасности США Алехандро Майоркаса, призвавшего граждан Кубы не пытаться нелегально попасть в Соединенные Штаты.

Государственное телевидение Кубы 11 июля проинформировало, что в нескольких городах республики произошли беспорядки, участники которых разгромили ряд магазинов. До этого в городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос, расположенном в 24 км к югу от Гаваны, начались массовые манифестации. Туда направился президент страны Мигель Диас-Канель. Он призвал защитников Кубинской революции выходить на улицы для предотвращения провокаций против властей.

Министр иностранных дел островного государства Бруно Родригес Паррилья заявил, что США напрямую вовлечены в организацию воскресных протестов в республике. По его словам, в беспорядках участвовали также "лица с криминальным прошлым и маргиналы".