В Грузии проходят обыски в домах организаторов митинга против ЛГБТ

ТБИЛИСИ, 16 июля. /ТАСС/. Сотрудники МВД Грузии проводят обыски у одного из основателей телеканала "Альт-инфо" Зураба Махарадзе, руководителя организации "Альтернативная Грузия" Константина Моргошии и главы организации "Мораль" Гурама Палавандившили, которые были одними из организаторов митинга против ЛГБТ-сообщества 5 июля, завершившегося избиением журналистов. Об этом в пятницу сообщает грузинский телеканал "Рустави-2".

По информации телеканала, сотрудники правоохранительных органов утром в пятницу оцепили дома, где живут организаторы митинга, закрыли подъезды и до сих пор никого не впускают. Сообщается, что Махарадзе уже доставили в отделение полиции, однако информации о задержании пока нет.

Корреспонденту ТАСС в пресс-службе МВД подтвердили факт проведения обысков, однако не стали уточнять, у кого именно они проходят. "Я подтверждаю, что сотрудники полиции проводят обыски по ряду адресов. В некоторых местах обыски завершились, а в некоторых продолжаются. От названия конкретных фамилий я воздержусь", - сказал сотрудник пресс-службы МВД.

5 июля организация ЛГБТ-сообщества "Тбилиси прайд" планировала устроить в Тбилиси марш. Против этого категорически выступили защитники традиционных ценностей, которые с утра стали собираться на проспекте Руставели. Позже они переместились к зданию парламента, где наиболее агрессивно настроенные из них начали нападать на журналистов, обвиняя их в поддержке представителей секс-меньшинств. Пострадали более 50 представителей СМИ. По делу об избиении журналистов полиция задержала более 20 человек.

11 июля у себя в квартире был найден мертвым оператор телеканала "ТВ Пирвели" Александр Лашкарава, который 5 июля также стал жертвой нападения на митинге противников ЛГБТ и до 8 июля лечился в больнице. Это вызвало широкий общественный резонанс. В Тбилиси прошла серия митингов с требованием отставки правительства. Их участники считают, что позиция премьер-министра Ираклия Гарибашвили, который назвал проведение марша ЛГБТ нецелесообразным, спровоцировала радикально настроенных сторонников традиционных ценностей на насильственные действия.