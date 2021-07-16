Верховная рада Украины ушла на каникулы до осени

КИЕВ, 16 июля. /ТАСС/. Верховная рада Украины в пятницу завершила последнее пленарное заседание пятой сессии и ушла на каникулы до осени.

"Последнее пленарное заседание Верховной рады Украины объявляю закрытым", - объявил спикер парламента Дмитрий Разумков.

После этого в сессионном зале прозвучал государственный гимн. Таким образом, завершилась пленарная сессия, но при этом украинским законодательством допускается проведение внеочередных заседаний.

Депутаты на последней сессии приняли ряд резонансных решений, среди которых закон о продаже сельхозземли, а также серию нормативных актов по реализации судебной реформы в стране.

На прошлой неделе Верховная рада утвердила календарный план проведения следующей - шестой сессии парламента. К работе народные депутаты вернутся 7 сентября. Шестая сессия должна завершиться 21 января 2022 года. Во время нее Рада проведет 10 недель пленарных заседаний.