Глава Гонконга призвала экономики АТЭС к повышению эффективности цепочек поставок вакцин

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 16 июля. /ТАСС/. Глава администрации Гонконга Кэрри Лам призвала к устранению торговых барьеров и повышению открытости и эффективности цепочек поставок вакцин против коронавируса. С таким заявлением она выступила на прошедшей в режиме видеоконференции под председательством Новой Зеландии встречи лидеров форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

"Мы призываем членов АТЭС искать области для дальнейшего сотрудничества: принимать коллективные усилия по устранению ненужных торговых барьеров и упрощению процедур для обеспечения открытых и эффективных цепочек поставок вакцин, постепенного возобновления трансграничных поездок, содействовать исследованиям и расширению технологий для борьбы с вирусом", - приводит ее слова пресс-служба местного правительства.

Говоря о ситуации в самом Гонконге, глава этого специального административного района КНР подчеркнула, что местные "власти должны удвоить свои усилия, чтобы преодолеть нерешительность людей в отношении участия в программе вакцинации для скорейшего формирования коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции.

В составе АТЭС 12 государств-учредителей: Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония. Кроме того, в состав входят КНР (вступила в 1991 году), Мексика и Папуа - Новая Гвинея (1993), Чили (1994), Россия, Вьетнам и Перу (1998). В 1991 году к АТЭС также присоединились две китайские территории - Гонконг (Сянган) и Тайвань. Новая Зеландия приняла председательство в АТЭС в ноябре 2020 года.