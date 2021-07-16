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Кризис на Украине
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Украина ввела ограничения в отношении девяти граждан, находщихся под санкциями США

До 7 сентября будет запущена система мониторинга олигархов в стране

КИЕВ, 16 июля. /ТАСС/. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение о введении ограничительных мер в отношении девяти граждан, которые находятся под американскими санкциями. Об этом в пятницу на брифинге по итогам заседания ведомства сообщил его секретарь Алексей Данилов.

"Сегодня мы приняли соответствующее решение о введении санкций в отношении девяти лиц", - заявил он, добавив, что эти люди находятся под санкциями в США.

Он также заявил, что до 7 сентября будет запущена система мониторинга олигархов в стране.

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