Зеленский подписал закон о расширении полномочий Нацсовета Украины по телевидению

КИЕВ, 16 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о расширении полномочий Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию на период действия карантина и увеличении зарплат членов регулятора. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте президента Украины.

Верховная рада одобрила соответствующий законопроект 17 июня.

"Законом определяются вопросы обеспечения и организации работы Нацсовета по телевидению и радиовещанию, оплаты труда ее членов и о досрочном прекращении их полномочий. Закон вступает в силу со следующего дня после опубликования", - сказано в сообщении.

Закон предусматривает, что оплата труда членов Нацсовета "будет обеспечивать достаточные материальные условия для надлежащего выполнения ими служебных обязанностей". В частности, оклад его главы установлен на уровне 40 размеров прожиточного минимума (81 080 гривен, или $3 тыс.), а для первого заместителя главы - 37 прожиточных минимумов (77,8 тыс. гривен, или $2,8 тыс.). Оклад повышается в 2,5 раза. Согласно декларации первого заместителя Нацсовета за 2019 год, месячная зарплата составляла 30,9 тыс. гривен (около $1,1 тыс.).

Кроме того, расширяются полномочия регулятора на период карантина. "Во время действия карантинных и ограничительных мер с целью осуществления надзорных полномочий <...> Нацсовет проводит внеплановые безвыездные проверки в установленном законодательством порядке", - говорится в законе. Регулятор должен уведомить телеканал о проверке за пять дней, а сама проверка не должна превышать 30 дней.

Нацсовет по телевидению и радиовещанию неоднократно применял меры в отношении украинских телеканалов. В большинстве случаев нарушения касались трансляции запрещенных российских фильмов или выступлений с критикой существующего политического режима в стране.