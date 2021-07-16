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Помощники Байдена и Эрдогана провели беседу в развитие встречи двух лидеров

Переговоры лидеров США и Турции прошли в Брюсселе на полях саммита НАТО

ВАШИНГТОН, 16 июля. /ТАСС/. Помощник главы администрации США по национальной безопасности Джейк Салливан и официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын провели в пятницу телефонный разговор в развитие июньской встречи лидеров двух стран. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн.

По ее словам, Салливан и Калын "обсудили спектр региональных вопросов в развитие встречи между президентом Джо Байденом и президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, состоявшейся 14 июня". Никаких подробностей беседы советников глав двух государств Хорн не привела.

Переговоры Байдена и Эрдогана прошли в Брюсселе на полях саммита НАТО.

Теги
СШАТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипБайден, ДжоСалливан, Джейк
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