Помощники Байдена и Эрдогана провели беседу в развитие встречи двух лидеров

ВАШИНГТОН, 16 июля. /ТАСС/. Помощник главы администрации США по национальной безопасности Джейк Салливан и официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын провели в пятницу телефонный разговор в развитие июньской встречи лидеров двух стран. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн.

По ее словам, Салливан и Калын "обсудили спектр региональных вопросов в развитие встречи между президентом Джо Байденом и президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, состоявшейся 14 июня". Никаких подробностей беседы советников глав двух государств Хорн не привела.

Переговоры Байдена и Эрдогана прошли в Брюсселе на полях саммита НАТО.