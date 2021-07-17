В Гонконге заявили, что попытки США нанести ущерб деловой репутации региона обречены

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 17 июля. /ТАСС/. Злонамеренные попытки США нанести ущерб репутации Гонконга как глобального делового центра не увенчаются успехом. Соответствующее заявление распространило в субботу правительство этого специального административного района Китая.

"Последняя попытка администрации США издать так называемые рекомендации для американских предприятий и частных лиц, работающих в Гонконге, основанная на совершенно нелепых и беспочвенных страхах, лишь вновь подтверждает ее лицемерие, двойные стандарты и одержимость идеологической гегемонией", - отмечается в документе.

"К сожалению, основными жертвами последствий этого станут американские компании и граждане США, которые выбрали Гонконг своим домом", - указывается в публикации.

Местные власти заявили, что претворение в жизнь закона о национальной безопасности в Гонконге, несмотря на критику Вашингтона, наоборот, укрепило позиции мегаполиса как международного и делового центра, усилило его привлекательность для бизнеса. Подчеркивается, что этот правовой акт "позволил стабилизировать ситуацию в Гонконге" после периода хаоса. Отмечается, что судебная власть здесь "сохраняет свою независимость" и обеспечивает верховенство права, а на местном финансовом рынке наблюдается "уверенный приток капитала".

"Последние шаги США являются продолжением вопиющего вмешательства во внутренние дела КНР и Гонконга", - указывается в коммюнике. "Как открытая, свободная экономика и международный город Гонконг будет по-прежнему приветствовать иностранные компании, в том числе американские, для открытия здесь и офисов, и региональных штаб-квартир", - добавили власти.

В пятницу администрация США опубликовала рекомендации для американских компаний, предупредив о рисках предпринимательской деятельности в Гонконге. Вашингтон также объявил о введении односторонних санкций в отношении семи китайских должностных лиц из-за ситуации в этом специальном административном районе.