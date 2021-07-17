СМИ: власти Испании решают, разрешить ли дозаправку флота России в Сеуте

МАДРИД, 17 июля. /ТАСС/. Правительство Испании обдумывает, какой ответ дать России на запрос о дозаправке ее флота в порту автономного города Сеута. С таким утверждением выступила в субботу газета El Confidencial со ссылкой на правительственные источники.

По ее информации, это один из первых вопросов, который новый глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес должен будет обсудить с председателем правительства Педро Санчесом. Как утверждает издание, речь идет о "сложной дилемме", поскольку властям королевства предстоит решить, придать ли импульс экономике Сеуты за счет "укрепления связей с Москвой, чьи отношения с НАТО, Вашингтоном и Брюсселем переживают переломный момент".

Как заверяет газета, в период с 2011 по 2016 год более 50 российских кораблей пришвартовывались в Сеуте для дозаправки топливом, а также пополнения продовольствия. По версии издания, с одной стороны, испанские власти склоняются к тому, чтобы позволить судам РФ заходить в порт автономного города, чтобы оживить его экономику. С другой стороны, напоминает газета, Мадрид примет в 2022 году саммит глав государств и правительств НАТО. Разрешение на заход в испанский порт кораблям ВМФ России может вызвать недовольство Североатлантического альянса, утверждает издание.

Сеута расположена на северном побережье Марокко, имеет статус автономного города Испании. Осенью 2016 года в Сеуту должны были зайти три корабля из состава авианосной группы Северного флота во главе с тяжелым авианесущим крейсером "Адмирал Кузнецов". Тогда в НАТО заявили об озабоченности из-за возможности использования авианосной группы РФ для ударов по Алеппо. В последний момент МИД Испании сообщил, что Мадрид по просьбе Москвы разрешил заход в порт Сеуты кораблям, однако российская сторона отозвала свой запрос.

В ноябре 2018 года сообщалось, что три корабля российского флота вошли в порт автономного города после длительного перерыва.