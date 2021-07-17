Премьер Грузии обвинил Саакашвили в спекуляции в вопросе смерти телеоператора

ТБИЛИСИ, 17 июля. /ТАСС/. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, а также объединенные вокруг него политические силы занимаются спекуляцией после смерти оператора грузинского телеканала "ТВ Пирвели" Александра Лашкаравы, избитого 5 июля противниками ЛГБТ-сообщества. Об этом в субботу сообщил журналистам премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили.

"Я хочу выразить вам соболезнование в связи со смертью вашего коллеги. Конечно же, это очень большая трагедия для каждого из нас, однако аморальным является как раз таки то, что происходят спекуляция и манипуляция обществом на теме смерти вашего коллеги. Спекуляцией занимается единственная деструктивная сила - это Саакашвили и его радикальные группы. Все, кто объединены вокруг него, естественно, проводят политику Саакашвили", - сказал Гарибашвили.

Глава правительства добавил, что власти делают все для того, чтобы у представителей СМИ была возможность свободно заниматься своей деятельностью. "Наше правительство делает все для того, чтобы у вас, у журналистов, была возможность свободно работать и передвигаться. Для этого правительство сделало все. После 2012 года (приход к власти правящей коалиции "Грузинская мечта" - прим. ТАСС) наша страна расположилась на верхних строчках всех рейтингов. Мы опережаем многие страны Евросоюза в вопросах свободы СМИ. У нас свобода СМИ гарантирована. У нас за две недели любой человек может открыть телевидение и начать работать", - заключил он.

Лашкараву, которого 8 июля выписали из больницы, куда он попал после инцидента, нашли мертвым 11 июля утром в его доме. Смерть оператора вызвала широкий резонанс в грузинском обществе. Оппозиционная партия "Единое национальное движение", основателем которой является Саакашвили, 12 июля заявила о бойкоте работы парламента до тех пор, пока не уйдет в отставку правительство. У парламента прошли митинги с требованием отставки правительства. Очередная акция протеста запланирована на субботу. Участники акций протеста считают, что премьер-министр Гарибашвили несет ответственность за всплеск насилия, так как своими заявлениями о неуместности проведения марша ЛГБТ-активистов в Тбилиси спровоцировал радикально настроенных сторонников традиционных ценностей.

Организация ЛГБТ-сообщества "Тбилиси прайд" 5 июля планировала устроить в Тбилиси марш. Против этого категорически выступили защитники традиционных ценностей, которые с утра стали собираться на проспекте Руставели. Позже они переместились к зданию парламента, где наиболее агрессивно настроенные из них начали нападать на журналистов, обвиняя их в поддержке представителей секс-меньшинств. Пострадали более 50 представителей СМИ. По делу об избиении журналистов полиция задержала более 20 человек.