Меркель посетит зону бедствия на западе Германии

БЕРЛИН, 17 июля. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель в воскресенье планирует посетить федеральную землю Рейнланд-Пфальц, которая больше остальных пострадала от наводнения на западе страны. Об этом в субботу сообщила газета Bild am Sonntag.

По ее информации, глава правительства совершит визит в коммуну Шульд, которая в большей степени подверглась удару стихии. В поездке Меркель будет сопровождать премьер-министр Рейнланд-Пфальца Малу Драйер.

На месте канцлер будет проинформирована о текущей ситуации и масштабах ущерба от разгула стихии.

С понедельника на западе и юго-западе Германии шли ливни, которые стали причиной разрушительного наводнения. Из-за дождей из берегов вышли притоки Рейна Ар и Мозель, а также небольшие реки Зауэр, Прюм, Нимс, Киль и Эрфт. Под ударом стихии оказались федеральные земли Северный Рейн - Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. От последствий разгула стихии в Германии, по последним данным, погибли 133 человека, несколько десятков считаются пропавшими без вести.