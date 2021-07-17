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В Гаване прошел митинг в поддержку властей Кубы

Как сообщили в МИД страны, в акции участвовали более 100 тыс. человек

ГАВАНА, 17 июля. /ТАСС/. Более 100 тыс. сторонников властей Кубы собрались на манифестацию в центральной части Гаваны, чтобы выразить осуждение беспорядков, произошедших в прошлое воскресенье, и поддержать политический курс руководства республики. Об этом в субботу сообщил МИД Кубы.

"Более 100 тыс. человек собрались рано утром, движимые желанием защитить свою страну как от иностранного вмешательства, так и от волнений, возникших на острове, нацеленных на создание политической нестабильности в стране", - говорится в Twitter ведомства. На митинге выступил президент страны Мигель Диас-Канель.

11 июля государственное телевидение Кубы проинформировало, что в нескольких городах республики произошли беспорядки, участники которых разгромили ряд магазинов. В ответ Диас-Канель призвал защитников Кубинской революции выходить на улицы для предотвращения провокаций против властей. По официальным данным, многие сторонники правительства получили ранения в столкновениях с погромщиками. Ответственность за организацию беспорядков власти Кубы возложили на США.

Теги
СШАКубаДиас-Канель, Мигель
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