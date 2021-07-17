СМИ: служащие посольства США в Вене могли подвергнуться тайным атакам

НЬЮ-ЙОРК, 17 июля. /ТАСС/. Госслужащие США в Вене испытывали в этом году симптомы, схожие с теми, что наблюдались у американских дипломатов на Кубе начиная с 2016 года и стали известны как "гаванский синдром". Об этом сообщил журнал The New Yorker.

По его сведениям, в текущем году по меньшей мере 20 американских госслужащих в австрийской столице испытывали "необъяснимые проблемы со здоровьем". Источники издания не исключают, что причиной недомогания американских дипломатов, сотрудников разведки и других служащих стали так называемые атаки с возможным применением "направленной энергии".

The New Yorker подчеркивает, что в Вене, таким образом, насчитывается наибольшее, за исключением самой Гаваны, число американских госслужащих, испытывающих аналогичные симптомы. По словам представителя Госдепартамента, которого цитирует журнал, американские власти на межведомственном уровне "изучают случаи возникновения необъяснимых проблем со здоровьем в посольстве США в Вене".

Агентство Reuters в свою очередь отмечает в субботу, что Министерство иностранных дел Австрии "со всей серьезностью" изучает данные о наличии проблем со здоровьем среди американских госслужащих в посольстве. "Безопасность дипломатов, размещенных в Вене, и их семей крайне важна для нас", - приводит Reuters заявление австрийского внешнеполитического ведомства.

"Акустические атаки"

Предыдущая вашингтонская администрация утверждала, что в результате некоего внешнего воздействия, названного в американской печати "акустическими атаками", в Гаване с ноября 2016 года пострадали более 40 дипломатов США. Власти Соединенных Штатов возложили на Кубу ответственность за эти инциденты. В сентябре 2017 года США в свете произошедшего отозвали на родину 60% сотрудников своего посольства в Гаване, а затем потребовали от Кубы сократить на 15 человек численность ее дипломатической миссии в Вашингтоне.

Гавана неоднократно отвергала причастность к инцидентам с американскими дипломатами. В октябре 2017 года кубинские эксперты также заявляли, что США могли принять за "акустические атаки" стрекот сверчков или цикад.

Весной 2018 года в США появились сообщения о том, что сотрудник консульства в Гуанчжоу мог подвергнуться "акустической атаке", подобной тем, от которых ранее, по версии вашингтонской администрации, пострадали американские дипломаты на Кубе. В свою очередь правительство КНР подчеркнуло тогда, что не обнаружило признаков "акустической атаки" на работника консульства.

Новые случаи

В конце апреля текущего года схожие сведения распространила газета Politico. По ее версии, загадочные атаки при помощи "направленной энергии" могли быть совершены на военнослужащих США, размещенных в Сирии. При этом издание утверждало, что нельзя исключать причастности к этому России. Глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи, в зону оперативной ответственности которого входит прежде всего Ближний Восток, фактически опроверг эту публикацию.

Затем телекомпания CNN сообщила, ссылаясь на неназванного бывшего американского чиновника, что один такой эпизод был прояснен практически сразу. Тогда симптомы, схожие с теми, которые бывают при заболевании гриппом, были выявлены у нескольких американских морских пехотинцев в Сирии. Кто-то увязал случившееся с незадолго до этого имевшим место пролетом российского вертолета у военной базы США, на которой находились эти морские пехотинцы. Однако оказалось, что произошло пищевое отравление. Было быстро установлено, где именно морпехи употребили в пищу "испорченные продукты", заявил этот отставник. Кроме того, как признал в беседе с корреспондентом CNN представитель Пентагона, военные медики США определили, что недомогание у морпехов началось еще до появления у их базы российских военнослужащих.

По данным CNN, власти США ведут расследование еще как минимум по двум подобным инцидентам, произошедшим в Вашингтоне и его окрестностях в 2019-2020 годах.

В обнародованном 30 апреля совместном письменном заявлении руководители специального комитета по разведке Сената - демократ Марк Уорнер и республиканец Марко Рубио - утверждали, что число предположительных тайных акустических или иных атак с возможным применением "направленной энергии" на персонал США за рубежом, по всей видимости, увеличивается.

Между тем газета The Washington Post со ссылкой на свои источники сообщила 27 июня, что разведсообщество США возлагает ответственность за эти инциденты на Россию.