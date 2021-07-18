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Кризис на Украине

СМИ: СБУ вызвала Шойгу для следственных действий и предъявления обвинений

По данным издания "Главком", аналогичную повестку Служба безопасности Украины подготовила для российского бизнесмена Константина Малофеева
Министр обороны РФ Сергей Шойгу Алексей Ерешко/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Описание
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
© Алексей Ерешко/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

КИЕВ, 18 июля. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) вызвала министра обороны России Сергея Шойгу для предъявления обвинения и проведения следственных действий. Об этом сообщило украинское издание "Главком", опубликовав фотокопию повестки.

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СБУ "вызвала министра обороны России Сергея Шойгу для вручения письменного подозрения по ч. 3 ст. 27 УК, ч. 5 ст. 260 УК ("Создание непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований, что привело к гибели людей")", пишет издание.

При этом, как следует из фотокопии повестки, ее подписал старший следователь главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях Тарас Бутенко. По данным "Главкома", Шойгу должен прибыть 20 июля в Мариуполь. Кроме вручения подозрения, как отмечает издание, украинские правоохранители хотят провести с Шойгу следственные действия.

Аналогичную повестку СБУ подготовила для российского бизнесмена Константина Малофеева, сообщило также издание. В то же время в официальных источниках украинской спецслужбы такой информации нет.

В 2014 году Министерство внутренних дел Украины вызывало на допрос Шойгу и Малофеева, а в 2016 году Киев объявил Шойгу в розыск. Шойгу и Малофеев включены в украинский санкционный список физических лиц.

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Шойгу, Сергей КужугетовичУкраинаРоссияКризис на Украине
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