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Пандемия COVID-19

В ЕК заявили, что Европа обогнала США по числу лиц с первой дозой вакцины от коронавируса

Как отметил еврокомиссар Тьерри Бретон, "Европа обеспечила свою автономию в сфере вакцин"

ПАРИЖ, 18 июля. /ТАСС/. Вакцинация на Европейском континенте продолжается, и Европа обогнала США по числу лиц, получивших первую дозу вакцины от коронавируса. Об этом еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон сообщил в воскресенье, выступая в эфире новостного телеканала LCI.

"Европа вышла на первое место на нашей планете как континент, на котором проведено больше всего прививок первых доз от коронавируса. В минувшую субботу мы обогнали США", - заявил Бретон. "Еще недавно никому бы и в голову не пришло, что такое возможно", - добавил он.

"То есть Европа обеспечила свою автономию в сфере вакцин. Это чрезвычайно важно", - подчеркнул еврокомиссар. "Теперь Европа (хотя я и говорю это с осторожностью) возглавила мировое движение по вакцинации. И это чрезвычайно важно, потому что это ключевой элемент борьбы с пандемией - то, что все больше людей проходят вакцинацию", - отметил Бретон. "Мы еще не вышли из ситуации пандемии, но хорошая новость заключается в том, что у нас есть инструмент для этого и мы знаем, что нам следует делать", - сказал также еврокомиссар.

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