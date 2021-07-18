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Афганистан отозвал посла в Пакистане после инцидента с похищением его дочери

Как сообщили в МИД Афганистана, для решения этого вопроса в будущем планируется визит афганской делегации в Пакистан

ТАСС, 18 июля. Власти Афганистана в воскресенье отозвали посла республики в Пакистане в ответ на совершенное ранее похищение дочери этого дипломата в столице страны Исламабаде. Соответствующее заявление опубликовано на сайте министерства иностранных дел страны.

"После похищения дочери посла в Афганистане руководство правительства Исламской Республики Афганистан вызвало посла и высокопоставленных афганских дипломатов, базирующихся в Исламабаде, в Кабул до тех пор, пока не будут устранены угрозы безопасности, а также произведены арест похитителей и судебное разбирательство в их отношении", - говорится в тексте.

Кроме того, в ведомстве информировали, что для решения данного вопроса в будущем планируется визит афганской делегации в Пакистан.

В субботу МИД Афганистана сообщил о том, что 16 июля неизвестные похитили дочь посла Афганистана в Пакистане. Девушку пытали и через несколько часов отпустили.

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