НПО сообщила, что страны Запада следят за тысячами граждан с помощью программы-шпиона

ПАРИЖ, 18 июля. /ТАСС/. Западные страны широко используют израильскую шпионскую программу для мобильных телефонов с целью слежки за людьми. Об этом сообщили в воскресенье базирующаяся во Франции НПО Forbidden Stories и 17 СМИ различных стран. Статья на данную тему опубликована на сайте французской газеты Les Echos, а на сайте Forbidden Stories размещено видео с результатами расследования.

Международное объединение Forbidden Stories и журналистов ряда СМИ установило, что слежка с использованием мобильных телефонов велась, в частности, за политиками, журналистами и адвокатами и носила, по мнению участников расследования, "массированный характер". Использовалась внедряемая дистанционно шпионская программа Pegasus, разработанная израильской компанией NSO Group. Право пользования этой системой предоставляется исключительно государствам и государственным агентствам по специальному разрешению израильского правительства, выдаваемому в каждом отдельном случае.

Объединению удалось получить один из списков прослушивавшихся телефонов - в нем содержатся 50 тыс. номеров, введенных десятком клиентов израильской компании в систему Pegasus. Действия по прослушиванию касаются периода начиная с 2016 года. В течение многих месяцев 80 журналистов международного объединения изучали этот список. Им удалось определить значительное число владельцев телефонных номеров из 50 стран.

Несмотря на то что Франция не является клиентом израильской фирмы, в списке были найдены номера более чем 1 тыс. французских граждан. Прослушивание французов осуществляли из Мексики, Индии, Марокко и Венгрии.

НПО Forbidden Stories, имеющая также аналогичное французское название Histoires interdites, была создана в ноябре 2017 года французским журналистом, кинодокументалистом и сценаристом Лораном Ришаром. Она получает поддержку от организации "Репортеры без границ". Forbidden Stories занимается вопросами защиты свободы слова, оказывает помощь преследуемым журналистам, продолжает расследования, которые вели оказавшиеся в заключении или убитые журналисты. В частности, речь идет о продолжении расследования, которое начала убитая в 2017 году мальтийская журналистка Дафне Каруана Галиция. Такая работа передается партнеру проекта - Международному консорциуму журналистских расследований (ICIJ), в который входят более 90 СМИ мира.

За свои работы Forbidden Stories была удостоена нескольких журналистских премий.