Премьер Грузии призвал превратить Черное море из конфликтной зоны в "регион возможностей"

ТБИЛИСИ, 19 июля. /ТАСС/. Черноморский регион может стать зоной мира и стабильности и превратиться в "регион возможностей". Такое мнение высказал в понедельник премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая на открытии батумской международной конференции "Европейский путь Грузии".

"Ясно, что Черное море остается на передовой динамичной региональной шахматной доски. Именно поэтому вы здесь и именно поэтому так важна эта конференция. Регион Черного моря является микромиром управления конфликтами, так как, если тут мы сумеем сохранить мир и стабильность, то этого сможем добиться и в другом месте. Видение нашего правительства подразумевает преобразование нашего региона из "конфликтного региона" в "регион возможностей", - сказал Гарибашвили, обращаясь к гостям, среди которых президенты Молдавии и Украины.

Глава Евросовета Шарль Мишель, который также принимает участие в батумской конференции, со своей стороны заверил лидеров Грузии, Молдавии и Украины, что ЕС останется надежным и сильным партнером республик. "В декабре у нас в Брюсселе будет очередной саммит "Восточного партнерства". Я всем вам обещаю публично, что Евросоюз останется сильным и надежным партнером ваших стран. Я надеюсь, что вы выполните взятые на себя обязательства в направлении реформ не для того, чтобы обрадовать Брюссель, а с учетом интересов ваших же народов", - сказал Мишель.

В грузинском городе Батуми в понедельник открылась конференция "Европейский путь Грузии", в которой принимают участие президент Молдавии Майя Санду и глава Украины Владимир Зеленский. Специально на форум накануне прибыл в Грузию и глава Евросовета, который уже провел отдельные переговоры с президентом Саломе Зурабишвили, премьером и представителями грузинской оппозиции. В рамках форума состоится заседание лидеров Грузии, Молдавии и Украины в формате "Ассоциированного трио", которое ознаменуется подписанием совместной декларации.