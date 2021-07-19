Экс-президент Армении Роберт Кочарян отказался от депутатского мандата

ЕРЕВАН, 19 июля. /ТАСС/. Второй президент Армении, лидер оппозиционного блока "Армения" Роберт Кочарян сообщил, что отказался от депутатского мандата.

"Сегодня официальный представитель блока "Армения" Арам Вардеванян представил в ЦИК мое заявление о решении отказаться от депутатского мандата", - написал Кочарян в понедельник на своей странице в Facebook.

Он отметил, что всегда тяготел к исполнительной власти и на досрочные выборы 20 июня шел как кандидат в премьер-министры, поэтому считает правильным уступить свое место в парламенте одному из членов своей команды, который, по мнению Кочаряна, станет хорошим депутатом.

"Этим шагом я разделяю мнение своих соратников, которые считают, что после должностей президента Армении и Арцаха (непризнанной Нагорно-Карабахской республики - прим. ТАСС) я не должен соблазняться депутатским мандатом. В конце концов за меня голосовали как за кандидата в премьер-министры от блока", - отметил Кочарян.

Он заявил, что отказ от работы в парламенте не означает, что он прекращает борьбу. По словам Кочаряна, он останется руководителем блока "Армения".

Внеочередные выборы в парламент Армении прошли 20 июня. По данным ЦИК, полученных после обработки бюллетеней со всех участков, партия и. о. премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор" набрала 53,92%, блок Кочаряна "Армения" - 21,04%, блок "Честь имею" экс-президента Сержа Саргсяна - 5,23%. Таким образом, партия Пашиняна набрала достаточное количество голосов для формирования правительства страны. Явка на выборах составила 49,4%.