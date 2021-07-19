Псаки: Байден относится серьезно к кибератакам, приписываемым Китаю и России

ВАШИНГТОН, 19 июля. /ТАСС/. Американский президент Джо Байден относится совершенно серьезно ко всем кибератакам на США, независимо от того, приписывает ли их Вашингтон Пекину или Москве. Об этом заявила в понедельник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Он относится к злонамеренной деятельности в киберпространстве невероятно серьезно", - сказала она. "Он продолжает считать, что важно быть лидерами с позиции силы в тесной координации с нашими партнерами и союзниками по всему миру", - добавила Псаки.

"Он относится совершенно серьезно к злонамеренной деятельности в киберпространстве, будь то исходящая от России или Китая [деятельность], кем бы ни были действующие лица", - утверждала представитель Белого дома.

Ранее НАТО возложила ответственность на Китай за проведение кибератаки через уязвимость в ПО Microsoft. В документе подчеркивается, что "НАТО призывает все государства, включая Китай, выполнять свои международные обязательства и действовать ответственно в международной системе, в том числе в киберпространстве". С аналогичными заявлениями выступили власти США, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель от имени 27 стран - членов сообщества, а также МИД Великобритании.