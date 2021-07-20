В Ереване заявили, что азербайджанские ВС обстреляли армянские позиции на границе

ЕРЕВАН, 20 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Азербайджана в понедельник обстреляли армянские позиции, расположенные на участке Ерасх Араратской области Армении. Об этом в ночь на вторник сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

"19 июля начиная с 18:40 (17:40 мск - прим. ТАСС) азербайджанские вооруженные силы в течение нескольких часов обстреливали армянские позиции, расположенные на участке Ерасх армяно-азербайджанской границы, из огнестрельного оружия разного калибра. При обстреле периодически применялись также минометы", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны, ситуация остается напряженной. Ведомство предупреждает, что "любая пограничная провокация будет встречена жестким ответом, а вся ответственность за обострение ситуации ложится на военно-политическое руководство Азербайджана".

14 июля на том же участке границы смертельное ранение получил контрактник ВС Армении, в связи с чем МИД страны выступил с заявлением, в котором строго осудил посягательство на суверенную территорию и отметил, что данный инцидент является грубейшим нарушением основополагающих принципов международного права.