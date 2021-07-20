В Марокко вводится запрет на перемещения в ночное время

РАБАТ, 20 июля. /ТАСС/. Правительство Марокко объявило в понедельник вечером о принятии ряда ограничительных мер, которые начнут действовать с 23 июля в целях борьбы с распространением коронавируса. Как отмечается в заявлении кабмина, решение властей основано на рекомендациях Научно-технического комитета с учетом значительного увеличения числа заражений и смертей, зарегистрированных в последние дни.

По всей стране вводится запрет на перемещения в ночное время в период с 23:00 до 4:30. Исключение будет сделано для лиц, работающих в жизненно важных секторах и сферах деятельности, а также для лиц с неотложными проблемами со здоровьем.

Для поездок между префектурами и провинциями гражданам необходимо будет предъявить сертификат о вакцинации или специальное разрешение властей на поездку. Запрещаются вечеринки и свадьбы, а в похоронах смогут принять участие лишь 10 человек.

Согласно заявлению правительства, кафе и рестораны, транспорт и общественные бассейны должны работать только на 50% от общей вместимости. В собраниях и на мероприятиях на открытом воздухе смогут принять участие до 50 человек. В случае превышения этого числа необходимо получить разрешение от местных властей.

"Опасность распространения пандемии все еще сохраняется, особенно после появления в королевстве новых штаммов коронавируса. Нынешняя ситуация требует строгого соблюдения всех предписаний государственных органов и всех профилактических мер, принятых органами здравоохранения, включая физическое дистанцирование, правила гигиены и обязательное ношение маски, для сохранения важных достижений Марокко в борьбе с пандемией", - подчеркнули в кабмине.

В режиме санитарного ЧП

По данным на вечер 19 июля, в Марокко с начала пандемии общее число инфицированных превысило 558 тыс. С 2 марта 2020 года, когда в королевстве был зафиксирован первый случай заражения, из-за коронавируса умерли 9 466 человек, выздоровели более 533 тыс. пациентов.

Ранее правительство Марокко снова продлило действие режима чрезвычайного санитарного положения, введенного 20 марта 2020 года для противодействия распространению коронавируса. Он будет действовать до 10 августа.

28 января король Мухаммед VI дал старт национальной кампании вакцинации населения от коронавируса. В соответствии с указаниями монарха вакцинация бесплатная для всех граждан, а также постоянно проживающих в стране иностранцев. Она коснется 80% населения Марокко (около 30 млн человек). К настоящему времени в королевстве вакцинированы более 11,41 млн человек, при этом свыше 9,69 млн из них введены два компонента вакцины.