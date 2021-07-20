В Баку сообщили о ранении военнослужащего ВС Азербайджана на границе с Арменией

БАКУ, 20 июля. /ТАСС/. Военнослужащий Вооруженных сил (ВС) Азербайджана ранен в результате обстрела с армянской стороны на нахичеванском направлении госграницы двух стран. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Минобороны республики.

"19 июля примерно в 23:40 (22:40 мск) подразделения Вооруженных сил Армении с позиций близ села Араздейен Ведийского района из оружия разного калибра подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахичеванской Автономной Республики. В результате обстрела военнослужащий азербайджанской армии старший лейтенант Рамал Бадалли получил ранение в ногу", - говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, раненый госпитализирован.

В Минобороны также отметили, что ответным огнем противник был подавлен. "В настоящее время ситуация в указанном направлении стабильная, оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск", - говорится в информации.

В понедельник, 19 июля, Минобороны дважды сообщало об обстрелах позиции ВС Азербайджана на нахичеванском направлении госграницы.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда там начались активные боевые действия. 9 ноября того же года было подписано трехстороннее заявление президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которое позволило достичь полного прекращения военных действий в зоне конфликта. Азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.