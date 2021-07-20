СМИ: армия Израиля разыскивает причастных к ракетному обстрелу со стороны Ливана

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 июля. /ТАСС/. Армия обороны Израиля выясняет, стоит ли ливанское шиитское движение "Хезболлах" за ночным ракетным обстрелом территории государства со стороны Ливана. Об этом сообщила во вторник со ссылкой на собственные источники израильская государственная радиостанция Kan.

По ее данным, это первый ракетный обстрел из Ливана с момента приведения к присяге 13 июня нового израильского правительства во главе с Нафтали Беннетом. "В настоящее время представители служб безопасности не знают, кто несет ответственность за обстрел северных районов Израиля и насколько движение "Хезболлах" причастно к этому инциденту. Армия обороны Израиля выясняет, кто несет ответственность за обстрел", - отмечает радиостанция.

Ранее во вторник армейская пресс-служба сообщила, что две ракеты были выпущены по северной части Израиля с территории Ливана. "Одна из ракет была перехвачена системой ПВО "Железный купол", вторая разорвалась в незаселенной местности", - говорится в заявлении военных. "В ответ израильская артиллерия поразила [цели] на ливанской территории", - добавили в пресс-службе.