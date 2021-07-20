Китай сделал представление Новой Зеландии из-за обвинений в кибератаках

ПЕКИН, 20 июля. /ТАСС/. Пекин выразил протест и сделал строгое представление Веллингтону после обвинений в кибератаках, которые, по мнению новозеландской стороны, якобы организованы поддерживаемыми китайским правительством хакерскими группами. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении посольства КНР в Новой Зеландии.

"Обвинения Новой Зеландии абсолютно беспочвенные и в высшей степени безответственные. Китай выражает сильное недовольство и решительный протест и уже сделал строгое представление новозеландской стороне", - указывается в документе, размещенном на сайте диппредставительства.

Как отмечается в тексте, Китай "призывает Новую Зеландию отказаться от мышления времен холодной войны, занять ответственную и профессиональную позицию по проблеме кибербезопасности, работать со всеми сторонами для решения проблемы кибербезопасности путем диалога и сотрудничества, а не использовать вопрос кибербезопасности, чтобы устраивать политические манипуляции и поливать других грязью".

В понедельник министр здравоохранения Новой Зеландии Эндрю Литтл, также отвечающий за деятельность главного национального разведывательного управления и службы безопасности правительственных коммуникаций, выступил с утверждением, что за атаками на компьютерные сети Минздрава его страны стоят китайские хакеры. По его словам, в Веллингтоне якобы выявили связь между поддерживаемой государством китайской хакерской группой и кибернападением в Новой Зеландии. "Мы присоединяемся к другим странам в решительном осуждении этой вредоносной деятельности, осуществляемой Министерством государственной безопасности Китая как в Новой Зеландии, так и во всем мире", - сказал Литтл.

Ранее НАТО возложила ответственность на Пекин за проведение кибератаки через уязвимость в программном обеспечении компании Microsoft, призвав все государства, включая Китай, выполнять свои международные обязательства и действовать ответственно, в том числе в киберпространстве. С аналогичными заявлениями выступили власти США, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель от имени 27 стран - членов сообщества, а также МИД Великобритании.