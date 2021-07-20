Лукашенко: внешнеполитическая стратегия Белоруссии нуждается в корректировке

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что избирательная кампания прошлого года и последовавшая за ней санкционная травля республики показали, что внешнеполитическая стратегия страны нуждается в серьезной корректировке. Об этом он заявил во вторник на совещании по приоритетам внешней политики с участием руководителей белорусских загранучреждений.

"Мы должны четко понимать, что происходит вокруг нас, каково наше место в этой стремительно меняющейся системе координат, насколько мы способны быстро и профессионально адаптироваться, отвечая на современные вызовы и угрозы", - подчеркнул глава государства, передает агентство БелТА. По его словам, "внешнеполитическая стратегия нуждается в серьезной корректировке".

Лукашенко отметил, что каждые три-четыре года проводит встречи в таком формате для оценки работы системы органов дипломатической службы. "Как вы понимаете, нынешнее совещание проходит в особых условиях. То, что сейчас творится в современном мире, можно охарактеризовать одним емким словом "война", - сказал белорусский лидер.

По словам Лукашенко "к счастью, эта война еще не приобрела очертаний горячего конфликта", она "ведется в кабинетах, средствах массовой информации, социальных сетях, в экономике, финансах". "Универсального средства остановить ее у человечества на сегодняшний день нет, как нет и универсального средства от коронавируса. Он явился одним из триггеров, спровоцировав новую волну кризиса, обострив все существующие противоречия в мире: протекционизм, национальный эгоизм, гонку вооружений, реваншизм и конфликты на этноконфессиональной почве", - сказал президент.

Антибелорусская риторика

Лукашенко потребовал от белорусских дипломатов на фоне антибелорусской риторики в Брюсселе и Вашингтоне не бояться заявить претензии и отстоять честь страны.

"Мы здесь, в Минске, уже с весны прошлого года видели, как постепенно нагнеталась напряженность, но недооценивали этого, нарастала антибелорусская активность в социальных сетях, менялась не в лучшую сторону риторика наших оппонентов в Брюсселе и Вашингтоне", - сказал Лукашенко. По его словам, "еще до выборов [президентские выборы 2020 года] со стороны отдельных деятелей и организаций, шли информационные вбросы, обрабатывалось общественное мнение и здесь и там". Лукашенко подчеркнул, что "сегодня нужны дипломаты-практики, специалисты своего дела, патриоты, которые не побоятся заявить претензии и отстоять честь своей страны". "Вы сегодня бойцы, но без оружия", - заявил президент.

При этом он подчеркнул, что с предателями власти церемониться не будут. "Церемониться не будем. Сделайте для себя выводы. Все, кто не оправдал высокое звание дипломата, лишены соответствующих должностей. Так будет и впредь", - отметим он.

Механизмы защиты предприятий

Лукашенко призвал активнее использовать механизмы международных организаций для защиты отечественных предприятий.

"В целях защиты своих предприятий мы должны активнее использовать механизмы международных организаций. Все, кто вознамерится аннулировать результаты тендеров, отменить контракты на закупку отечественной продукции за рубежом, должны четко понимать, что это им просто так с рук не сойдет. Нужно активнее создавать прецеденты, нарабатывать практику защиты экономических интересов", - заявил он.

По словам Лукашенко, в Белоруссии достаточно юристов-международников, а предприятия вместе с посольствами должны "сражаться за каждый трактор, грузовик или комбайн, за каждую тонну минеральных удобрений".

Президент подчеркнул, что для республики задачей номер один остается внешняя торговля. "Мы небольшая, открытая страна с экспортно ориентированной экономикой. Без экспорта мы не выживем. Пусть вас не пугают западные так называемые секторальные санкции. На наши товары всегда есть спрос. Нужно только приложить чуть больше усилий. Продадим свою продукцию - решим вопрос с санкциями. Мы своей работой должны сделать их неэффективными, незаметными для граждан", - сказал он.

Как указали в пресс-службе, белорусский лидер поручил главе правительства подробно охарактеризовать итоги работы на внешнеэкономическом направлении, показать реальный вклад послов в развитие торгово-экономических отношений с другими странами и в случае необходимости предложить кадровые решения.

Правда о геноциде белорусов

Лукашенко потребовал от белорусских дипломатов больше информировать страны, в которых они работают, о геноциде белорусов в годы войны, "сорвать маски со всех оккупантов и коллаборантов".

"Всему миру нужно рассказать страшную правду об ужасах войны, о геноциде белорусского народа, о польской оккупации в межвоенный период и другие нелицеприятные факты, которые мы из-за своей порядочности стеснялись предъявить. Пришла пора сорвать маски со всех оккупантов и коллаборантов", - сказал Лукашенко.

По его словам, работники белорусских загранучреждений должны каждый день рассказывать эту правду людям в странах своей аккредитации, выступать в средствах массовой информации, размещать в социальных сетях. "Нужно бить противника его же оружием. Вот только на нашей стороне правда и доблесть наших предков. А их удел - жалкие выкрики, шантаж и реваншизм", - сказал глава государства.

Он отметил, что страны и народы Европы должны благодарить белорусов "за то, что сделало предыдущее поколение, а не душить санкциями".