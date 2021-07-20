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Пандемия COVID-19

Во Франции расследуют угрозы в адрес депутатов от противников антикоронавирусных мер

В стране на прошлой неделе прошли протесты против готовящихся властями новых ограничительных мер

ПАРИЖ, 20 июля. /ТАСС/. Прокуратура Парижа инициировала во вторник расследование в связи с угрозами убийством в отношении депутатов Национального собрания, поддерживающих идею введения новых ограничительных мер против коронавируса. Об этом сообщило агентство Agence France-Presse.

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О попытках запугивания депутатов сообщил прокуратуре в прошлый четверг спикер нижней палаты Ришар Ферран. Некоторые депутаты сами подали в полицию жалобы. Расследование будет вести Бригада по пресечению незаконных действий в отношении граждан (BRDP).

Во Франции на прошлой неделе прошли протесты населения против готовящихся властями новых ограничительных мер, связанных с ковидом. В акциях протеста участвовали более 114 тыс. человек.

Недовольство вызывают положения законопроекта, который передан на срочное рассмотрение парламента. Он предусматривает обязательную вакцинацию медицинского персонала, пожарных и некоторых военных. При этом отказавшимся может грозить увольнение. Значительно расширяется применение пропусков - на транспорт, кафе и рестораны, музеи и концертные залы. Владельцам этих заведений за невыполнение новых правил будут грозить штрафы до €9 тыс.

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ФранцияПандемия COVID-19
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