Депутат Рады заявила, что Порошенко согласовал операцию по убийству ополченца ДНР Гиви

КИЕВ, 20 июля. /ТАСС/. Пятый президент Украины Петр Порошенко согласовал операцию украинских военных, в результате которой был убит командир батальона "Сомали" Донецкой народной республики (ДНР) Михаил Толстых (позывной Гиви). Об этом заявила депутат Верховной рады Украины от фракции "Европейская солидарность" Виктория Сюмар.

"Силы специальных операций и высшее командование, которое согласовало эту операцию [по убийству Гиви]. Порошенко то есть", - написала она в комментарии к публикации политического консультанта Петра Охотина, в которой говорится о наличии информации о "причастности к устранению командира Гиви Командования Сил специальных операций Вооруженных сил Украины".

Толстых погиб утром 8 февраля 2017 года в результате обстрела из реактивного пехотного огнемета "Шмель" со стороны украинских ВС. В оперативном командовании ДНР признали случившееся терактом и заявили, что убийство совершено украинскими спецслужбами, а в преступлении может быть замешан советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк. 9 февраля 2018 года в ДНР заявили о задержании нескольких человек, причастных к убийству Толстых.