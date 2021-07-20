Великобритания срочно обсудит тему Вароши на севере Кипра с членами СБ ООН

ЛОНДОН, 20 июля. /ТАСС/. Великобритания глубоко обеспокоена заявлением президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об изменении статуса части закрытого района Вароша в кипрском городе Фамагуста в нарушение соответствующих резолюций Совета Безопасности (СБ) ООН и в срочном порядке обсудит этот вопрос с другими членами СБ ООН. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник МИД Соединенного Королевства.

"Великобритания глубоко обеспокоена заявлением, сделанным президентом Эрдоганом во время визита на Кипр 19-20 июля 2021 года по поводу открытия и заселения района, представляющего собой 3,4% от закрытой части Вароши", - отмечается в сообщении. "Великобритания обсудит этот вопрос в срочном порядке с другими членами Совета Безопасности", - отмечается в сообщении.

В британском МИД обратили внимание на то, что это заявление "противоречит резолюциям СБ ООН и заявлению председателя Совета Безопасности от 8 октября 2020 года", призвав Турцию "прекратить и обратить вспять свои действия в Вароше".

"Великобритания решительно поддерживает соответствующие резолюции СБ ООН, охватывающие тему Вароши, и призывает все стороны придерживаться их, - говорится в заявлении. - Великобритания призывает все стороны не предпринимать никаких действий, которые подрывают процесс кипрского урегулирования или увеличивают напряженность на острове".

О ситуации вокруг Вароши

По сообщению газеты​​​​​​​ Cyprus Mail, лидер турок-киприотов, президент самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсин Татар заявил во вторник на военном параде в турецкой части Никосии, что часть района Вароша в кипрском городе Фамагуста будет демилитаризована и выделена в пользование греко-кипрских собственников. Как он отметил, военная зона, составляющая около 3,5% закрытой части Вароши, будет упразднена. Он добавил, что те собственники, которые обратятся в созданную в ТРСК комиссию по недвижимости, будут иметь право вернуться к управлению своей собственностью в Вароше.

Присутствовавший на параде Эрдоган приветствовал это решение, заявив, что оно будет выгодно всем сторонам. Эрдоган, слова которого приводит "Сайпрус мейл", добавил, что теперь Вароша, которая воспринималась как символ нерешенности кипрской проблемы, "станет символом будущего процветания".

Согласно резолюции Совета Безопасности ООН № 550 от 1984 года Вароша, которая расположена в нейтральной зоне острова, должна оставаться нетронутой до возвращения туда потомков греко-кипрских собственников, изгнанных в 1974 году. Возвращения этого района под контроль миротворцев ООН (де-факто он находится под контролем войск Турции) требует резолюция СБ ООН № 789 от 1992 года. Несмотря на существование этих двух резолюций, 8 октября 2020 года власти самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра открыли доступ туристам в приморскую часть северных кварталов Вароши.