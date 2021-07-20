США намерены привлекать к ответственности власти Кубы, в том числе через санкции

ВАШИНГТОН, 20 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты будут "привлекать к ответственности" представителей правительства Кубы за действия, которые Вашингтон считает нарушениями прав человека на фоне протестов в стране, в том числе с помощью санкций. Об этом заявил во вторник на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

По его словам, Вашингтон "будет искать способы", с помощью которых он мог бы "привлечь к ответственности кубинский режим". "Это включает в себя усилия, направленные на то, чтобы создать международное давление против нарушений, которые допускает режим, введение санкций против тех, кто несет ответственность за насилие, за репрессии, которые последовали за недавними мирными протестами", - утверждал он.

В понедельник агентство Reuters со ссылкой на источники в Госдепе сообщало, что власти США в скором времени намерены объявить о своих первых шагах в рамках процесса пересмотра политики в отношении Кубы, а также на фоне протестов в этой стране. Обзор политики в отношении Кубы начался вскоре после вступления Джо Байдена в должность президента США, однако, как отмечает Reuters, до недавнего момента администрация не относила этот вопрос к числу приоритетных. По словам источника агентства, теперь Куба - это "главный приоритет".

11 июля государственное телевидение Кубы проинформировало, что в нескольких городах республики произошли беспорядки, участники которых разгромили ряд магазинов. До этого в городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос, расположенном в 24 км к югу от Гаваны, начались массовые манифестации. Президент страны Мигель Диас-Канель призвал защитников Кубинской революции выходить на улицы для предотвращения провокаций против властей. По официальным данным, многие сторонники правительства получили ранения в столкновениях с погромщиками. Ответственность за организацию беспорядков власти Кубы возложили на США.