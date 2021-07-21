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Олимпиада в Токио
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Первая леди США возглавит американскую делегацию на открытии Олимпиады в Токио

В делегацию также вошел временный поверенный в делах Соединенных Штатов в Японии Реймонд Грин
Первая леди США Джилл Байден AP Photo/John Raoux
Описание
Первая леди США Джилл Байден
© AP Photo/John Raoux

ВАШИНГТОН, 21 июля. /ТАСС/. Первая леди США Джилл Байден возглавит американскую делегацию на церемонии открытия летних Олимпийских игр в Токио. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Белого дома.

"Президент США Джо Байден сегодня объявил о назначении президентской делегации [для поездки] в Японию для участия в церемонии открытия и мероприятиях летней Олимпиады в Токио начиная с пятницы, 23 июля 2021 года. Первая леди США Джилл Байден возглавит делегацию", - говорится в сообщении. В делегацию также вошел временный поверенный в делах Соединенных Штатов в Японии Реймонд Грин.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они состоятся с 23 июля по 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, местных зрителей также не допустят на олимпийские мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.

Теги
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