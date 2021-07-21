Сенаторы США предложили не финансировать не одобренные Конгрессом военные операции

ВАШИНГТОН, 21 июля. /ТАСС/. Сенаторы Конгресса США демократ Крис Мерфи (штат Коннектикут), республиканец Майк Ли (штат Юта) и Берни Сандерс (штат Вермонт) во вторник представили законопроект, который в случае утверждения может существенно сократить полномочия американской администрации по проведению военных операций по собственной инициативе. Согласно тексту законодательной инициативы, опубликованной пресс-службой Мерфи, сенаторы хотят, чтобы решение правительства по использованию военной силы обязательно получало скорейшее одобрение Конгресса.

Как отмечается в документе, в случае, если американская администрация попробует в одностороннем порядке принять решения по применению военной силы, получению экстренных полномочий, и масштабному экспорту вооружений такие действия повлекут за собой прекращение финансирования подобных действий в краткий срок.

В частности, максимальный срок по проведению военных операций, которые не получили одобрение Конгресса, предлагается сократить с 60 до 20 дней. Помимо этого представление на утверждение законодателями любой военной миссии должно иметь четкие цели и задачи и рассчитываться максимум на два года.

В вопросе экспорта вооружений предусматривается введение максимальной суммы контрактов, которые не будут требовать одобрение Конгресса. Так, американская администрация не сможет без утверждения законодателями продавать бронетехнику на сумму более чем в $14 млн, а огнестрельное оружие и боеприпасы к нему - более чем на $1 млн.

Документ также предусматривает согласование с Конгрессом введение режима ЧС в стране не позднее чем через 30 дней после его введения и требует от исполнительной власти в этой ситуации наделять себя только теми экстренными полномочиями, которые требуются для преодоления конкретной чрезвычайной ситуации.