Блинкен заявил, что США приветствуют формирование временного правительства в Гаити

ВАШИНГТОН, 21 июля. /ТАСС/. Власти США приветствуют формирование нового правительства в Гаити. Об этом заявил во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен.

"США приветствуют усилия политического руководства Гаити по объединению в выборе временного премьера и кабинета единения, чтобы проложить путь вперед после ужасного убийства [президента республики] Жовенеля Моиза. Формирование этого временного правительства - позитивный и необходимый шаг для удовлетворения потребностей гаитянского народа и начала восстановления демократических институтов Гаити", - говорится в письменном заявлении шефа американской дипломатии, распространенном пресс-службой Госдепа.

Церемония инаугурации нового состава правительства Гаити во главе с премьер-министром Ариэлем Анри прошла во вторник в столице Гаити, городе Порт-о-Пренс. Правительство Анри будет работать по меньшей мере до избрания нового главы государства. Политические круги Гаити отказались от идеи избрания временного президента на этот срок. Президентские и парламентские выборы в Гаити назначены на 26 сентября, второй тур выборов президента в случае необходимости пройдет 21 ноября.

Президент Моиз назначил Анри на должность премьера за два дня до своей гибели. Анри не успел вступить в должность, и управление республикой на себя взял исполняющий обязанности премьер-министра Клод Жозеф. Позже последний заявил о готовности уйти в отставку с поста временного главы правительства "на благо страны", поскольку конфликт между политиками мог усугубить политический кризис. Жозеф получил должность министра иностранных дел и по делам религий в новом правительстве.

Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию 7 июля, также была ранена первая леди страны Мартин Моиз. Совет министров ввел военное положение в республике на 15 дней. Похороны президента состоятся 23 июля в городе Кап-Аитьен на севере республики.