Прокуратура Молдавии требует арестовать лидера прошедшей в парламент партии "Шор"

КИШИНЕВ, 21 июля. /ТАСС/. Лидер прошедшей в ходе досрочных выборов в парламент Молдавии партии "Шор" банкир Илан Шор будет арестован, если вернется в страну. Об этом заявил в среду генеральный прокурор республики Александр Стояногло в эфире молдавского телеканала N-4.

"В отношении Шора у нас особая ситуация. Если он приедет в страну, его задержат и отправят в суд. На его имя есть ордер на арест, есть дела на него. Дело в Апелляционной палате Кагула и несколько дел в прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и Антикоррупционной прокуратуре. Шор - ключевая фигура в краже миллиарда. Он все организовал", - сказал Стояногло.

По его словам, хотя нет необходимости лишний раз снимать с Шора иммунитет, прокуратура, принимая во внимание резонанс обвинений в его адрес, обратится в парламент с просьбой дать толкование уголовно-процессуальных норм по этому делу. Стояногло также отметил, что, Израиль отказался экстрадировать Шора, но "прокуратура ищет возможности, чтобы он предстал перед судом".

По данным ЦИК, партия "Шор" вошла в парламент Молдавии нового состава вместе с Партией действия и солидарности (ПДС), поддерживающей президента Майю Санду, и Избирательным блоком коммунистов и социалистов. После перераспределения голосов остальных 20 с лишним политических формирований, которые не прошли в законодательный орган, ПДС получила 63 места из 101, блок - 32, "Шор" - 6. Это означает, что Шор и его соратники Петр Жардан и Денис Уланов, которые обвиняются в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах, стали депутатами.

Коррупционный скандал, связанный с выводом €1 млрд из банковской системы Молдавии, разгорелся в 2015 году и спровоцировал акции протеста, отставку двух правительств и раскол правящей коалиции проевропейских партий, которая пользовалась поддержкой США и ЕС. В отчете детективного агентства Kroll, которое по просьбе правительства республики провело расследование хищений, говорится, что деньги были выведены через "Банка де экономий", "Банка сочиалэ" и "Унибанк". Их контролировал Шор, осужденный по этому делу в 2017 году. Обвинения в причастности к этому делу выдвинуты также против бывшего лидера Демократической партии, олигарха Владимира Плахотнюка.

Сам Шор обжаловал приговор и до окончательного решения находился под судебным контролем, что не помешало ему возглавить партию и стать депутатом парламента. Однако после произошедшей в июне прошлого года смены власти банкир бежал из страны вместе с Плахотнюком.