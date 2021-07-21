Украина провела тренировку на границе с Крымом с использованием ЗРК "Бук"

КИЕВ, 21 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) Украины провели тренировки на границе с Крымом с использованием ЗРК "Бук". Об этом в среду сообщило Минобороны страны.

"В рамках проведения тактических учений подразделений противовоздушной обороны <...> состоялась тренировка боевых расчетов зенитных ракетных комплексов "Бук" по отражению авиационного удара условного противника", - говорится в нем. В Минобороны Украины не уточнили других подробностей.

На опубликованном видеоролике видно, что в учениях принимало участие не менее трех ЗРК "Бук".

Военные учения на границе с Крымом ВС Украины проводят регулярно. 1 июня Херсонская областная государственная администрация сообщила о проведении учений сил противовоздушной обороны на юге области. Отмечалось, что они направлены на "наращивание боевых возможностей ВС для противодействия действующим вызовам и угрозам национальной безопасности".

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги плебисцита, Киев отказался признавать Крым частью России.