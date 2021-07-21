{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Премьер-министр Венгрии объявил о проведении референдума по вопросам защиты детей

Венграм предстоит высказать свое отношение по поводу целесообразности проведения уроков в государственных образовательных учреждениях на тему сексуальной ориентации без согласия родителей и внедрения доступных для несовершеннолетних процедур по смене пола

ТАСС, 21 июля. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о проведении референдума по вопросам защиты детей в связи с требованием Еврокомиссии (ЕК) о пересмотре венгерского закона, который запрещает использование в школах и других заведениях для несовершеннолетних литературы и материалов, пропагандирующих гомосексуальные отношения. Об этом глава венгерского правительства заявил в среду в своем обращении, опубликованном на его странице в Facebook.

"В последние недели Брюссель явно нападал на Венгрию из-за ее закона о защите детей. Венгерское законодательство не допускает пропаганду сексуальных отношений в детских садах, школах, на телевидении и в рекламе. Когда давление на нашу страну столь велико, только общее волеизъявление может защитить Венгрию, поэтому правительство решило инициировать референдум", - сказал он.

Венграм предстоит высказать свое отношение по поводу целесообразности проведения уроков в государственных образовательных учреждениях на тему сексуальной ориентации без согласия родителей, внедрения доступных для несовершеннолетних процедур по смене пола, в том числе гормональной терапии, снятия ограничений для СМИ при публикации материалов с сексуальным подтекстом. "Я прошу вас ответить "нет" на эти вопросы, как мы сказали "нет" пять лет назад, когда Брюссель пытался принудить впустить мигрантов в Венгрию. Впоследствии референдум и общая воля остановили Брюссель. Мы сделали это один раз, и вместе сделаем это снова", - добавил Орбан, не уточнив дату проведения плебисцита.

Еврокомиссия начала 15 июля юридическую процедуру устранения нарушений в отношении Венгрии и Польши за местные законы, которые, по мнению Брюсселя, ущемляют права секс-меньшинств. Если Варшава и Будапешт не прислушаются к претензиям ЕК, Брюссель может подать против них иски в Европейский суд юстиции, который под угрозой штрафов вправе обязать эти страны выполнить требования Еврокомиссии.

Теги
ВенгрияОрбан, Виктор
США намерены добиваться, чтобы Россия не использовала энергетику для давления на Украину
Читать полностью