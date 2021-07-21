Хафтар направил в Россию делегацию военных во главе с членом комитета "5+5"

КАИР, 21 июля. /ТАСС/. Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар направил в среду в Россию делегацию военных во главе с членом комитета "5+5" по нормализации обстановки в Ливии генерал-лейтенантом Хейри ат-Тамими. Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава управления морально-психологической подготовки ЛНА Халед аль-Махджуб.

"Главнокомандующий армией фельдмаршал Халифа Абу аль-Касем Хафтар направляет в Российскую Федерацию военную делегацию под руководством главы своего бюро и члена комитета "5+5" генерал-лейтенанта Хейри ат-Тамими", - написал аль-Махджуб, не указав подробностей предстоящей поездки.

В Ливии до недавнего времени параллельно существовали два органа исполнительной власти - Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа в Триполи и пользовавшееся поддержкой ЛНА Хафтара и парламента временное правительство на востоке страны. Вооруженные формирования враждующих сторон вели затяжные бои.

23 октября прошлого года в Женеве участники комитета "5+5", который включил в себя по пять военных от формирований ПНС и ЛНА, подписали соглашение о постоянном прекращении огня. В итоге в начале февраля текущего года после шедших при посредничестве ООН по разным трекам непростых переговоров были избраны премьер-министр единого правительства Ливии Абдель Хамид Дбейба и три члена Президентского совета. Оба органа власти были приведены к присяге 15 марта и уже приступили к исполнению своих обязанностей в Триполи. Их главной задачей станет объединение разрозненных властных структур по всей стране, а также подготовка и проведение президентских и парламентских выборов в Ливии 24 декабря 2021 года.