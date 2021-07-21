Лукашенко считает, что страны ЕС увеличивают опасность возникновения Третьей мировой войны

ТАСС, 21 июля. Страны Евросоюза ведут гибридную войну против Белоруссии, России и Китая, тем самым увеличивают опасность возникновения Третьей мировой войны. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу Sky News Arabia, обнародованному в среду.

"Европейцы, нацеливая гибридную войну на нас, Россию и даже на Китай, не только создают очаг высокого напряжения, но и подталкивают к Третьей мировой войне", - сказал Лукашенко.

Он отверг утверждения, что белорусские власти в мае вынудили пилотов лайнера авиакомпании Ryanair, на борту которого находился один из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, посадить самолет в Минске. Протасевич был задержан белорусскими властями, что стало поводом к введению ЕС и США очередных санкций против Белоруссии. Лукашенко заявил, что решение о посадке в Минске принял пилот самолета Ryanair после получения сигнала о минировании борта, который впоследствии оказался ложным.

"Дело не в самолете или Протасевиче, а в том, что им не удалось осуществить следующую цветную революцию после того, как они совершили множество революций в мире", - сказал Лукашенко.

Глава Белоруссии также отверг обвинения ЕС в том, что власти республики способствуют нелегальной миграции, пропуская мигрантов через границу в Литву. Он потребовал от европейской стороны доказать эти обвинения, представив факты. "Пока никто не предоставил нам доказательства этого", - отметил белорусский президент.

В мае президент Лукашенко обвинил западных лидеров в ведении гибридной войны против Белоруссии, которая выражается в повальных санкциях и отмене авиасообщения с Минском. По мнению политика, таким образом Запад мстит за своевременное "предотвращение государственного переворота и разоблачения западных агентов".