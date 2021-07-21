Зеленский заявил, что рассчитывает на содержательную встречу с Байденом

КИЕВ, 21 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает содержательной и плодотворной встречи с президентом США Джо Байденом 30 августа, в ходе которой, как он надеется, сторонам удастся обсудить, в частности, ситуацию в Донбассе.

"Жду содержательную и плодотворную встречу с [президентом Байденом] 30 августа. Продолжим обсуждение важных вопросов стратегического партнерства Украины и США - мира в Донбассе <...>, безопасности Украины, энергетики как вызова в сфере безопасности, экономического развития Украины и поддержки реформ", - написал он в среду в Twitter.

Зеленский уточнил, что рассчитывает обсудить "угрозы, которые "Северный поток - 2" представляет для Украины". Глава государства также назвал США "главным стратегическим партнером" Украины.

Ранее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в комментарии агентству РБК-Украина заявил, что перенос визита Зеленского в США на конец августа является "рабочей ситуацией".

В среду пресс-секретарь главы американской администрации Джен Псаки сообщила, что Байден примет Зеленского в Белом доме 30 августа.