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США заявили, что поддержат усилия ФРГ и Франции в нормандском формате

Берлин в свою очередь активизирует свою деятельность, призванную способствовать выполнению Минских соглашений, говорится в совместном заявлении двух стран

ВАШИНГТОН, 21 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены поддержать усилия Германии и Франции в нормандском формате, направленные на урегулирование конфликта в Донбассе, а Берлин активизирует свою деятельность, призванную способствовать выполнению минских соглашений. Об этом говорится в совместном заявлении правительств США и ФРГ, принятом в среду в связи с достижением двумя сторонами договоренности по ситуации вокруг проекта газопровода "Северный поток - 2".

"Соединенные Штаты обещают поддержать усилия Германии и Франции, направленные на обеспечение мира на востоке Украины посредством нормандского формата. Германия активизирует свои усилия в нормандском формате, чтобы содействовать имплементации минских соглашений", - отмечается в документе. Его текст распространила в Вашингтоне пресс-служба Госдепартамента.

Нормандский формат существует с июня 2014 года. Тогда, во время празднования 70-летия с момента высадки войск союзников в Нормандии, лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялось пять встреч на высшем уровне, последняя - 9 декабря 2019 года в Париже.

Теги
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