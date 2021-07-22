Генсек ООН призвал решать мировые проблемы с целеустремленностью олимпийцев

ООН, 22 июля. /ТАСС/. Все мировые проблемы могут быть решены, если общество возьмется за них с упорством выступающих в Токио атлетов. Об этом заявил в среду генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая с видеопосланием, подготовленным к церемонии открытия олимпийских игр в Токио.

"Каждый атлет в Токио преодолел огромные препятствия и продемонстрировал большую целеустремленность", - отметил он.

"Если мы с такой же энергией возьмемся за мировые проблемы, мы можем достичь чего угодно. Мира. Чистой и зеленой планеты. Лучшего более справедливого мироустройства, основанного на поддержке наиболее уязвимых", - уверен глава ООН.

"Давайте гнаться вместе за таким будущим. Для ООН будет честью стать вашим соратником на этом пути", - заключил Гутерриш.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они состоятся с 23 июля по 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, местных зрителей также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио. За четыре дня до начала Олимпиады ситуация с распространением коронавируса остается непростой: суточный прирост числа новых случаев в японской столице превышает тысячу. С 12 июля из-за ухудшения эпидемической ситуации в Токио вновь вступил в силу режим чрезвычайной ситуации, который продлится до 22 августа.