В Конгрессе США просят Белый дом изменить дату визита Зеленского

КИЕВ, 22 июля. /ТАСС/. Американские конгрессмены направили обращения в адрес Белого дома с просьбой изменить дату визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Об этом сказано сообщила в четверг украинская служба радиостанции "Голос Америки" (признана в РФ СМИ-иноагентом).

"Мы направили письма президенту [Джо Байдену], призывая, чтобы эту дату изменили, чтобы члены Конгресса были тут, в Вашингтоне, в одно время. Я надеюсь, что президент это рассмотрит", - приводит радио слова члена Палаты представителей США Марси Каптур. Она подчеркнула, что указанная дата визита ей "не нравится вообще". В сообщении отмечается, что ранее дату визита Зеленского раскритиковал также сенатор Тед Круз.

В среду пресс-секретарь главы американской администрации Джен Псаки сообщила, что Байден примет Зеленского в Белом доме 30 августа. Зеленский заявил, что ожидает содержательной и плодотворной встречи с президентом США, в ходе которой, как он надеется, сторонам удастся обсудить, в частности, ситуацию в Донбассе. Он также уточнил, что рассчитывает обсудить "угрозы, которые "Северный поток - 2" представляет для Украины".

Ранее в Киеве заявляли, что визит украинского президента в США планировался "в конце июля", а также "в начале августа".