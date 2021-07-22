Пашинян предложил Азербайджану зеркальный отвод войск

ЕРЕВАН, 22 июля. /ТАСС/. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян предложил азербайджанской стороне зеркальный отвод войск и размещение российских пограничников, что позволит начать процесс демаркации границы. Об этом глава кабмина сказал на заседании правительства в четверг.

"Мы в очередной раз предлагаем начать зеркальный отвод войск от границ на участке Сотк - Хознавар (Гегаркуникская и Сюникская области Армении), после чего разместить вдоль границы российских пограничников или международных наблюдателей. Это позволит создать условия для начала процесса демаркации и делимитации границы", - сказал Пашинян.

Он также отметил, что деструктивная политика Азербайджана мешает установлению спокойствия в регионе и реализации договоренностей по открытию коммуникаций.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда там начались активные боевые действия. 9 ноября того же года было подписано трехстороннее заявление президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которое позволило достичь полного прекращения военных действий в зоне конфликта. Азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.

В последнее время стороны выдвигают взаимные обвинения об обстреле приграничных позиций. В частности, ранее Минобороны Армении сообщило о перестрелке на участке Ерасх армяно-азербайджанской границы, в результате чего погиб армянский военнослужащий.